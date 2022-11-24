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09:33, 24 ноября 2022Интернет и СМИ

Блогера Некоглая выдворили из России

Блогера Некоглая выдворили из России за нарушение миграционного законодательства

Фото: Страница Некоглая во «ВКонтакте»

Блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев), опубликовавшего пародию на российского военного, выдворили из России в Молдавию за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, самолет, на борту которого находился блогер, вылетел из аэропорта Домодедово в 07:00 по московскому времени. Отмечается, что блогера посадили на рейс с пересадкой в Армении.

9 ноября Пресненский суд Москвы постановил оштрафовать Некоглая на пять тысяч рублей и выслать из страны за нарушение миграционного законодательства. Через несколько дней Мосгорсуд признал законным решение о выдворении блогера из России. На слушаниях в Мосгорсуде Некоглай раскаялся в содеянном и попросил поскорее депортировать его на родину.

Перед этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила Некоглая в глумлении над российским солдатом из-за публикации им видео с пародией на военнослужащего, отбрасывающего гранаты с украинского дрона. Она также заявила о намерении обратиться в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить ролик на наличие состава преступления. Представитель Некоглая Роберто Панчвидзе позднее заявил, что блогер своим роликом хотел подчеркнуть героизм действий российского солдата.

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Олег Давыдов
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