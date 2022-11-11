Выдворение из России в Молдавию блогера Некоглая признали законным
Мосгорсуд признал законным решение о выдворении из России в Молдавию блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев). Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, постановление Пресненского суда столицы вступает в законную силу.
9 ноября, рассмотрев материалы, судья вынесла решение оштрафовать Некоглая на пять тысяч рублей и выслать из страны за нарушение миграционного законодательства, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ. В тот день полиция задержала блогера в квартире в районе «Москва-Сити».
Перед этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что Некоглай «глумится над подвигом нашего солдата» из-за публикации им видео с пародией на российского военнослужащего, отбрасывающего гранаты с украинского дрона.