Выдворение из России в Молдавию блогера Некоглая признали законным

Мосгорсуд признал законным выдворение из России в Молдавию блогера Некоглая

Мосгорсуд признал законным решение о выдворении из России в Молдавию блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев). Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, постановление Пресненского суда столицы вступает в законную силу.

9 ноября, рассмотрев материалы, судья вынесла решение оштрафовать Некоглая на пять тысяч рублей и выслать из страны за нарушение миграционного законодательства, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ. В тот день полиция задержала блогера в квартире в районе «Москва-Сити».

Перед этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что Некоглай «глумится над подвигом нашего солдата» из-за публикации им видео с пародией на российского военнослужащего, отбрасывающего гранаты с украинского дрона.