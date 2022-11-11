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15:47, 11 ноября 2022Силовые структуры

Блогер Некоглай попросил суд поскорее отправить его в Молдавию

Блогер Некоглай раскаялся и попросил суд поскорее его депортировать в Молдавию
Начало событий в новости Выдворение из России в Молдавию блогера Некоглая признали законным

Фото: Dorin Seremet / Unsplash

Блогер Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев), опубликовавший пародию на российского военного, попросил на слушаниях в Мосгорсуде поскорее депортировать его в Молдавию. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый заявил, что хочет домой. Выступая перед судом по видеосвязи, он сказал, что ему стыдно. Некоглай раскаялся в содеянном. На вопрос адвоката, применялась ли к нему физическая сила, блогер ответил отрицательно.

Ранее 11 ноября Мосгорсуд признал законным решение о выдворении его из России в Молдавию.

9 ноября, рассмотрев материалы, Пресненский суд столицы вынес решение оштрафовать Некоглая на пять тысяч рублей и выслать из страны за нарушение миграционного законодательства, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ. В тот день полиция задержала блогера в квартире в районе «Москва-Сити».

Перед этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что Некоглай глумится над подвигом нашего солдата, из-за публикации им видео с пародией на российского военнослужащего, отбрасывающего гранаты с украинского дрона.

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Любовь Ширижик
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