Некоглая оштрафуют и депортируют из России

Суд решил оштрафовать и депортировать блогера Некоглая из России

Пресненский суд Москвы постановил депортировать блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) за нарушение миграционного законодательства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

«Постановлением Пресненского районного суда Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, путем принудительного перемещения», — говорится в сообщении.

Ранее в среду, 9 ноября, полиция задержала Лебедева в квартире в районе Москва-Сити. Сотрудники правоохранительных органов запросили у Некоглая документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у него не оказалось. Позже стало известно, что блогеру может грозит депортация.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 8 ноября написала в своем Telegram-канале, что Некоглай «глумится над подвигом нашего солдата». Она также сообщила, что обратится в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить ролик на наличие состава преступления.

Представитель Некоглая, президент агентства Invite Роберто Панчвидзе после критики Мизулиной сообщил, что блогер своим роликом хотел подчеркнуть героизм действий российского солдата.

Видео с российским военнослужащим, отбрасывающим прилетающие к нему гранаты c беспилотника Вооруженных сил Украины, появилось в открытом доступе в начале ноября.