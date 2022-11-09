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15:46, 9 ноября 2022Интернет и СМИ

Стало известно о возможной депортации блогера Некоглая

Блогера Некоглая задержали за нарушение миграционных законов, ему может грозить депортация

Кадр: видео Telegram-канал Mash

Блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) задержали за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, блогера могут депортировать из России. «В случае, если нарушения миграционного законодательства будут установлены, ему грозит выдворение из страны», — заявил источник.

О задержании Некоглая стало известно днем 9 ноября после публикации им в TikTok пародии на российского военного. Сообщалось, что полиция запросила у блогера документы, однако паспорта у него не оказалось. Его задержали до выяснения личности.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявила, что организация сообщит о ролике Некоглая в Генпрокуратуру и МВД. Она выразила уверенность в том, что блогер поглумился над военнослужащим, и назвала его выродком. Позже представитель Некоглая Роберто Панчвидзе сообщил, что он своим видео хотел подчеркнуть героизм поступка российского солдата. Сам Лебедев заявил, что Мизулина нарушила закон, оскорбив его. Вместе с тем он указал, что не намерен писать заявление по факту нарушения закона, так как хочет «поступить мудро».

Ролик, в котором Некоглай изобразил российского военнослужащего, появился на его странице в TikTok. На видео блогер лежал на полу и отбрасывал падающий на него предмет, после чего поднимал руки в позе бодибилдера.

Видео с российским военнослужащим, отбрасывающим прилетающие к нему гранаты, появилось в открытом доступе в начале ноября.

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Олег Давыдов
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