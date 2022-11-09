Блогера Некоглая задержали после пародии на российского военного

В Москве задержали блогера Некоглая после пародии на солдата ВС России

Блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) задержали в Москве после пародии на российского военного. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов задержали блогера в квартире в районе Москва-Сити. Полиция запросила у Некоглая документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у него не оказалось. Уточняется, что Лебедева задержали до выяснения личности.

Позже представитель блогера Роберто Панчвидзе подтвердил РБК задержание Некоглая. «Его задержали, юрист у него есть, больше пока ничего сказать не могу», — сказал он.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявила, что организация сообщит о ролике Некоглая в Генпрокуратуру и МВД. Она выразила уверенность в том, что блогер поглумился над военнослужащим, и назвала его выродком. Позже Панчвидзе сообщил, что блогер своим видео хотел подчеркнуть героизм поступка российского солдата. Сам Лебедев заявил, что Мизулина нарушила закон, оскорбив его. Вместе с тем он указал, что не намерен писать заявление по факту нарушения закона, так как хочет «поступить мудро».

Ролик, в котором Некоглай изобразил российского военнослужащего, появился на его странице в TikTok. На видео блогер лежал на полу и отбрасывал падающий на него предмет, после чего поднимал руки в позе бодибилдера.

Видео с российским военнослужащим, отбрасывающим прилетающие к нему гранаты, появилось в открытом доступе в начале ноября.