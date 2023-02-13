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14:59, 13 февраля 2023Интернет и СМИ

Блогера Некоглая объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск блогера Некоглая по уголовной статье

Кадр: nekoglai / Yotube

МВД России объявило в розыск блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев), ранее выдворенного из страны за нарушение миграционного законодательства. Информация об этом появилась в базе данных ведомства.

В карточке с личными данными указаны дата и место рождения блогера, а также его национальность. Отмечается, что Некоглая разыскивают по уголовной статье. Другие подробности не приводятся.

9 февраля сообщалось, что против Некоглая возбудили уголовное дело по статье о клевете за распространение фейков о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

В конце ноября 2022 года Некоглая депортировали из России. Такая мера была применена к нему на основании решения Пресненского суда Москвы, который 9 ноября постановил оштрафовать блогера на пять тысяч рублей и выслать из страны за нарушение миграционного законодательства.

Перед этим Мизулина обвинила Некоглая в глумлении над российским солдатом из-за публикации им видео с пародией на военнослужащего, отбрасывающего падающие на него с украинского дрона гранаты. Глава Лиги безопасного интернета назвала блогера выродком и сообщила о намерении обратиться в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить его ролик на наличие состава преступления. В ответ Лебедев заявил, что Мизулина нарушила закон и положения административного кодекса России, оскорбив его.

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Евгения Наумова
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