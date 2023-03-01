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13:03, 1 марта 2023Бывший СССР

Над Киевом заметили неопознанный летающий объект

Режим воздушной тревоги объявлен в Киеве и области из-за неизвестного воздушного объекта

Фото: Efrem Lukatsky / Pool / Reuters

Власти Киева сообщили, что над городом был замечен неопознанный летающий объект. Об этом говорится в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

«В небе выявили воздушный объект. В связи с этим возможна работа сил и средств ПВО. Оставайтесь в укрытиях или других безопасных местах до отбоя тревоги», — говорится в сообщении администрации.

15 февраля стало известно о воздушных шарах, сбитых в небе над Киевом. Власти города считают, что они могли нести угловые отражатели и разведывательное оборудование.

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Алевтина Запольская
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