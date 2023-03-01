В Нью-Йорке за десятки миллионов рублей продадут квартиру без окон

В Нью-Йорке квартиру без окон выставили на продажу за 599 тысяч долларов

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру, в которой нет окон. Она продается за несколько десятков миллионов рублей, сообщает New York Post.

Квартира находится доме на Манхэттене по адресу 225 Central Park West. За нее попросили 599 тысяч долларов (более 45 миллионов рублей). Однако в ней нет ни одного окна, а свет и свежий воздух поступают из специальных люков в потолке. Однако такая особенность строения жилья считается законной.

Дом, в котором находится квартира, был спроектирован в 1920-х годах известным архитектором Эмери Ротом. Риелторы отметили, что отсутствие окон не противоречит нормам, так как свет попадает через люки. При этом эксперты подчеркнули, что, если бы в квартире были окна, то за нее можно было бы выручить на 100 тысяч долларов больше.

Ранее Нью-Йорк назвали самым дорогим для тех людей, которые арендуют квартиру в одиночестве. Аналитики пришли к выводу, что в Нью-Йорке те, кто живут одни, в среднем платят в год за жилье на 19,5 тысячи долларов больше, чем пары.