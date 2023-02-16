Назван самый дорогой город в США для одиноких людей

Zillow: Нью-Йорк назвали самым дорогим городом США для проживания в одиночестве

Среди городов США Нью-Йорк назвали самым дорогим для тех людей, которые арендуют квартиру в одиночестве. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование риелторской компании Zillow.

Аналитики пришли к выводу, что в Нью-Йорке те, кто живут одни, в среднем платят в год за жилье на 19,5 тысячи долларов больше, чем пары. Вторую строчку рейтинга занял Сан-Франциско, где в качестве налога за проживанием одному придется заплатить 14,1 тысячи долларов. Топ-3 списка занял Сан-Хосе с показателем в 12,4 тысячи долларов.

Ниже в списке расположились Сан-Диего и Бостон, где налоги достигли 11,7 тысячи долларов и 11,5 тысячи долларов соответственно. «У жизни в одиночестве есть свои преимущества — вам не приходится делить ванную комнату, у вас всегда есть право посмотреть телевизор, а грязная посуда может скапливаться до тех пор, до каких вы хотите. И никто вас не будет осуждать, но за эту свободу приходится платить», — отметили эксперты компании.

Ранее аналитики компании Economist Intelligence Unit пришли к выводу, что Нью-Йорк стал самым дорогим городом в мире по итогам 2022 года, первенство с ним разделил Сингапур. Второе место занял израильский город Тель-Авив.