Названы самые дорогие города мира

Economist Intelligence Unit: самыми дорогими городами в мире оказались Нью-Йорк и Сингапур

Нью-Йорк стал самым дорогим городом в мире по итогам 2022 года. Первенство с ним разделил Сингапур. К такому выводу пришли аналитики компании Economist Intelligence Unit, подготовившие соответствующее исследование.

Второе место занял израильский город Тель-Авив — он сместился с первой строчки, которую занимал в 2021 году. Третьим по дороговизне городом специалисты назвали китайский Гонконг. Кроме того, в первую десятку вошли Лос-Анджелес (США), Цюрих (Швейцария), Женева (Швейцария), Сан-Франциско (США), Париж (Франция), Копенгаген (Дания) и Сидней (Австралия).

Москва и Петербург за последний год прибавили по 88 и 70 позиций соответственно, поднявшись на 37 и 73 строчки в списке дорогих городов. Последние 10 мест заняли Коломбо (Шри-Ланка), Бангалор (Индия), Алжир (Алжир), Чинной (Индия), Ахмедабад (Индия), Алматы (Казахстан), Карачи (Пакистан), Ташкент (Узбекистан), Тунис (Тунис), Тегеран (Иран), Триполи (Ливия). Последнее, 172-е место, в списке самых дорогих городов мира заняла столица Сирии, Дамаск.

В июле исследователи сервиса Numbeo пришли к выводу, что по итогам первого полугодия 2022 года первое место в рейтинге городов по стоимости жизни заняла столица Бермудских остров — Гамильтон. На втором месте в списке оказался Базель, на третьем — Цюрих.