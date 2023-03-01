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13:11, 1 марта 2023Россия

Россияне высказались против эмиграции родственников

ВЦИОМ: большинство россиян не хотят, чтобы их дети и внуки уезжали за границу

Фото: Erik Odiin / Unsplash

Большинство россиян не хотят, чтобы их дети и внуки уезжали за границу. Против выезда своих родственников за границу жители России высказались в рамках опроса, проведенного всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данные опроса опубликованы на официальном портале социологической службы.

По сообщению ВЦИОМ, против эмиграции детей и внуков высказались более семидесяти процентов.

«Думая о будущем своих детей и внуков, россияне отдают предпочтение России как стране, где их дети и внуки будут учиться и работать: 71 процент не заинтересованы, чтобы дети и внуки получили образование за рубежом, 70 процентов против их трудоустройства в другой стране», — рассказали социологи.

Отмечается, что чаще всего противниками отъезда родственников за границу оказывались жители сел, активные телезрители и россияне, имеющие среднее специальное образование, то есть выпускники техникумов. Лишь каждый десятый россиянин поддерживает потенциальную эмиграцию родственников.

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл высказался об уехавших из России после начала спецоперации. Он отметил, что в отношении таких людей не следует выносить общих суждений.

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Марк Леонов
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