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17:50, 1 марта 2023Путешествия

Работающих за ноутбуком пассажиров самолетов предостерегли от одной ошибки

Пассажиров самолета предостерегли от зажима экрана ноутбука под защелку столика

Пассажиров самолета, любящих сидеть за ноутбуком во время полета, предостерегли от одной распространенной ошибки, которая может привести к поломке техники. Об этом пишет Telegram-канал FrequentFlyers.

Как объясняется в видео, часто пассажиры открывают ноутбук таким образом, чтобы экран заходил под защелку столика — положение считается самым удобным для работы. Тем не менее если впереди сидящий пассажир решает резко откинуть спинку кресла, то ноутбук зажимается в выемке и ломается.

На кадрах показано, как пассажир, не успевший вовремя вытащить экран ноутбука из-под защелки столика, получил изогнутый дисплей. Портативный компьютер при этом не закрывается полностью, а также не включается.

Ранее в январе бортпроводница раскрыла самые распространенные ошибки путешествующих самолетом туристов, которые могут испортить им отпуск. В первую очередь она напомнила всегда проверять наличие паспорта. Также она посоветовала доставать как можно меньше вещей из сумки в самолете, чтобы ничего не забыть.

Дарья Рыбак
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