В Чехии раскрыли главную ошибку Байдена в отношении России
Экс-замминистра обороны Чехии и бывший дипломат Яромир Новотны назвал главную ошибку президента США Джо Байдена в отношении России. Своим мнением он поделился в интервью Radio Universum.
По словам Новотны, действия нынешней администрации США спровоцировали создание блока с участием России и Китая.
Кроме того, антироссийские санкции Запада перенаправили торговлю на восток. Таким образом, Россию буквально «загнали в объятия Китая».
«Бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру удалось расколоть блок Советский Союз — Китай, а Байдену удалось создать блок Россия — Китай», — пояснил Новотны. При этом экономика России так и не рухнула, несмотря на масштабные ограничения, добавил дипломат.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США намерены инициировать расширение санкций против поддерживающих Россию компаний и физлиц Китая без лишних раздумываний. «Мы очень четко предупредили Китай о последствиях поддержки [Москвы оружием и техникой]», — подчеркнул он.