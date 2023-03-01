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05:00, 1 марта 2023Мир

В Чехии раскрыли главную ошибку Байдена в отношении России

Чешский экс-дипломат Новотны: политика Байдена привела к созданию блока Россия — Китай

Экс-замминистра обороны Чехии и бывший дипломат Яромир Новотны назвал главную ошибку президента США Джо Байдена в отношении России. Своим мнением он поделился в интервью Radio Universum.

По словам Новотны, действия нынешней администрации США спровоцировали создание блока с участием России и Китая.

Кроме того, антироссийские санкции Запада перенаправили торговлю на восток. Таким образом, Россию буквально «загнали в объятия Китая».

«Бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру удалось расколоть блок Советский Союз — Китай, а Байдену удалось создать блок Россия — Китай», — пояснил Новотны. При этом экономика России так и не рухнула, несмотря на масштабные ограничения, добавил дипломат.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США намерены инициировать расширение санкций против поддерживающих Россию компаний и физлиц Китая без лишних раздумываний. «Мы очень четко предупредили Китай о последствиях поддержки [Москвы оружием и техникой]», — подчеркнул он.

Марина Совина
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