Блинкен пообещал суровые последствия Китаю за поддержку России

Блинкен пообещал расширение санкций против поддерживающих Россию компаний и физлиц КНР

США намерены инициировать расширение санкций против поддерживающих Россию компаний и физлиц КНР без лишних раздумываний. Суровые последствия для Пекина пообещал американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

«Мы очень четко предупредили Китай о последствиях поддержки [Москвы оружием и техникой]. Мы, не колеблясь, будем нацеливаться на компании и физические лица, которые нарушают наши санкции или иным образом поддерживают Россию [в контексте конфликта на Украине]», — заявил госсекретарь.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин выразил протест санкциям, которые были наложены США в отношении компаний КНР, продолжающих деятельность в России. «Мы крайне недовольны подобными действиями и выражаем решительный протест. Китай продолжит предпринимать необходимые меры, чтобы защитить законные права китайских предприятий», — сообщила она.