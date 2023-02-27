Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:41, 27 февраля 2023Мир

В Китае выступили против санкций США из-за связей с Россией

МИД Китая выразил протест санкциям США в отношении компаний КНР из-за России

Фото: Thomas Peter / Reuters

Пекин выразил протест санкциям, которые были наложены США в отношении компаний КНР, продолжающих деятельность в России. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«Мы крайне недовольны подобными действиями и выражаем решительный протест. Китай продолжит предпринимать необходимые меры, чтобы защитить законные права китайских предприятий», — сообщила она.

Ранее МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине. Ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Севастополе двух украинских наводчиков на военные объекты
Россия получит атомные подлодки «Александр III» и «Красноярск»
В Госдуме назвали возможного кандидата на предстоящие президентские выборы
Шойгу оценил действия спецназа в ходе СВО
Россиянам назвали продукты для сохранения молодости кожи
Бузова раскрыла сложности съемок популярного шоу на ТНТ
В Казахстане решили выдавать ВНЖ на 10 лет для некоторых категорий россиян
В Китае выступили против санкций США из-за связей с Россией
В ресторанах «Вкусно — и точка» появился аналог легендарного бургера
Лавров рассказал о срыве планов Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.