В Китае выступили против санкций США из-за связей с Россией

МИД Китая выразил протест санкциям США в отношении компаний КНР из-за России

Пекин выразил протест санкциям, которые были наложены США в отношении компаний КНР, продолжающих деятельность в России. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«Мы крайне недовольны подобными действиями и выражаем решительный протест. Китай продолжит предпринимать необходимые меры, чтобы защитить законные права китайских предприятий», — сообщила она.

Ранее МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине. Ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

