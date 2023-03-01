Студент бросил университет ради OnlyFans и стал миллионером

Hereford Times: студент бросил университет ради OnlyFans и заработал миллионы рублей

Студент Оли Моррис бросил университет ради продажи откровенных снимков на платформе OnlyFans и разбогател. Интервью с ним публикует Hereford Times.

Парень рассказал, что изначально обрел популярность в TikTok, где на него подписалось 142,7 тысячи человек. Затем он решил создать аккаунт на указанном сайте, где стал публиковать свои фото в нижнем белье. По словам собеседника издания, он не ожидал успеха, но в итоге смог привлечь внимание аудитории и заработать 42 тысячи фунтов (около четырех миллионов рублей).

«Изначально мы с одним из моих приятелей задумывали это как шутку, решив, что будет смешно. Однако в результате получилось лучше, чем мы рассчитывали. Мы поняли, что на этой платформе можно заработать довольно много денег, поэтому остались там и с тех пор получили приличную сумму», — заявил Моррис.

Ранее в феврале сообщалось, что бездомная уроженка Уэльса Тони Камилла начала продавать свои откровенные фото и разбогатела. Перемены в жизни британки произошли, когда она встретила фотографа, который рекомендовал ей присоединиться к платформе к OnlyFans.