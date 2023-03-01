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08:25, 1 марта 2023Силовые структуры

Российский полицейский умер после случайного выстрела напарника

В больнице Калачинска умер полицейский, раненный напарником во время патрулирования

Фото: pixabay.com

В больнице Калачинска Омской области умер сотрудник полиции, случайно раненный напарником во время патрулирования улицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД региона.

ЧП произошло 27 февраля поздним вечером. Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Калачинскому району находились на маршруте патрулирования на улице Ильичева. Один из них непроизвольно выстрелил из табельного оружия в напарника. Тот получил огнестрельное ранение брюшной полости. Его экстренно госпитализировали в хирургическое отделение центральной районной больницы.

Проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дисциплинарной ответственности стрелявшего полицейского и его руководителей вплоть до увольнения.

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Любовь Ширижик
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