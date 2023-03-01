В России заметили самый глубокий спад продаж за семь лет

Bloomberg: санкции привели к максимальному спаду продаж в России за семь лет

Розничная торговля в России в 2022 году пережила максимальный спад продаж с 2015 года, то есть за последние семь лет. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов пишет Bloomberg.

В общей сложности по итогам года падение составило 6,7 процента, однако отдельно в декабре показатель, по данным Росстата, достиг 10,5 процента. В январе аналитики ожидают снижения на 10,7 процента в годовом выражении. Таким образом, спад будет зафиксирован десятый месяц подряд, чего не происходило даже во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков отметил, что западные санкции, введенные после начала боевых действий на Украине, отбросили российскую розничную торговлю более чем на десять лет назад. При этом улучшения результатов в обозримом будущем он не ожидает из-за снижения уровня жизни.

В материале отмечается, что стремление россиян к экономии стало приносить прибыль отдельным ретейлерам. Так, X5 Retail Group сообщил, что сеть магазинов низких цен «Чижик» в прошлом году увеличила чистые продажи в 12 раз в годовом выражении.

Ранее «Магнит» объявил о запуске в Подмосковье новой сети магазинов в формате жесткого дискаунтера. Товары в точках под вывеской В1 («Первый выбор») будут находиться в коробках и на палетах, а цены будут ниже, чем в другом дискаунтере ретейлера — «Моя цена».