«Магнит» запустил сеть самых дешевых магазинов

«Магнит» запустил сеть жестких дискаунтеров В1 в трех городах Подмосковья

Торговая сеть «Магнит» объявила о запуске нового формата магазинов в формате жесткого дискаунтера под названием В1 или «Первый выбор», где цены будут ниже, чем в сети «Моя цена», которую ретейлер развивает с 2020 года. Первые точки открыты в подмосковных Ступино, Электростали и Тучково, говорится в сообщении на сайте компании.

В пресс-службе подчеркивают, что магазины В1 ориентированы на «рациональных покупателей с любым уровнем доходов». Собственные торговые марки в перспективе займут в нем половину предложения, причем бренды будут отличаться от тех, что представлены в «Магните».

Утверждается, что дешевизну товаров позволит обеспечить «оптимизация операционных процессов». Речь идет об использовании касс самообслуживания, а также отказ от полок — товары будут выкладываться только в коробках и на паллетах. Для охлажденной продукции предполагается использовать охлажденные комнаты.

В ближайшее время «Магнит» откроет в разных городах области до 15 пилотных магазинов, после чего будет сформирована модель развития дискаунтера и начнется масштабирование формата. Ранее в ретейлере указывали, что считают дискаунтеры одним из самых перспективных форматов в России. Сеть «Моя цена» на конец 2022 года насчитывала около 700 магазинов в 63 регионах.

В октябре 2022 года в 46 процентов участников опроса сервиса по поиску работы SuperJob признались, что стали больше экономить. Доля увеличивших собственные расходы, напротив, упала более чем на треть по сравнению с мартом.