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14:16, 2 марта 2023Наука и техника

Созданы наночастицы против коронавируса

ACS Applied Materials & Interfaces: созданы белковые наночастицы против коронавируса

Фото: Arne Dedert / dpa / Globallookpress.com

Ученые Автономного университета Барселоны разработали новый тип наночастиц, которые повторяют структуру амилоидов и способны нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Для создания наночастиц исследователи использовали дрожжевой пептид Sup35, с которым они объединили два минипротеина LCB1 и LCB3. Эти минибелки имеют структуру в виде тройной спирали, которая придает им стабильность и позволяет установить множественные контакты с вирусным белком.

Этот подход позволил исследователям сконструировать две сферические наночастицы, названные OligoBinders, каждая из которых несла на своей поверхности более 20 копий LCB1 или LCB3. Это придало частицам сильное сродство к вирусу и дало им возможность связываться одновременно с несколькими шиповидными белками.

Эксперименты показали, что наночастицы препятствуют слиянию подобных коронавирусу вирусных частиц SC2-VLP с мембраной клеток, экспрессирующих на своей поверхности рецептор ACE2r. Этот рецептор служит входными воротами для SARS-CoV-2 во многие клетки человеческого организма, включая клетки легких. Как пишут авторы, их технология может найти применение в терапии и диагностике SARS-CoV-2.

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Александр Еникеев
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