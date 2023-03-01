В России вступил в силу большой пакет изменений в ПДД

В России с 1 марта вступил в силу большой пакет изменений в ПДД

В России с 1 марта вступил в силу большой пакет изменений в правила дорожного движения (ПДД). Соответствующее постановление правительства размещено на официальном портале правовой информации.

Среди основных изменений — поправки, связанные с передвижением на круговом перекрестке, где приоритет отдан участникам движения, едущим по главной дороге. Если же пересекаются равнозначные направления, то пропускать нужно тех, кто уже движется по кругу.

Также с 1 марта в ПДД окончательно закрепят понятие «средства индивидуальной мобильности», к которым отнесли электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и моноколеса. На них теперь можно ехать по тротуару и велодорожкам со скоростью до 25 километров в час, уступая пешеходам, и только если устройство не тяжелее 35 килограммов. Двигаться по правому краю проезжей части можно с 14 лет, но если максимально допустимая скорость на участке не превышает 60 километров в час. Кроме того, транспортное средство должно иметь тормоза и фары.

Следующие изменения затронут пешеходов. В ряде случаев они смогут идти по велосипедной дорожке, если она граничит только с автомобильной полосой (то есть если нет возможности идти по тротуару или обочине).

Также появятся несколько новых дорожных знаков: «Движение автобусов запрещено», «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Лица, использующие средства индивидуальной мобильности», «Зарядка автомобилей» и две разновидности знака «Парковка» — для платной парковки, а также для инвалидов (раньше в этих двух случаях использовались таблички). По той же схеме вводится несколько вариаций знака «Въезд запрещен». Например, вместе со значком грузовика (въезд запрещен машинам массой свыше 3,5 тонны) или с красной звездочкой (въезд запрещен в выходные и праздники).

Ранее сообщалось, что в России впервые сократилось число зарегистрированных механических транспортных средств.