В России впервые сократилось число зарегистрированных легковушек

«Ъ»: в ряде регионов России впервые стало меньше зарегистрированных машин

В России впервые сократилось число зарегистрированных механических транспортных средств. По итогам 2022 года в России числилось 60,45 миллиона автомобилей (за год их число выросло всего на 0,5 процента, хотя до того автопарк рос по 1,4-1,9 процента). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД.

В Москве за год число автомобилей сократилось на 16,6 тысячи, Подмосковье — на 11,1 тысячи, Санкт-Петербурге — на 11 тысяч, Саратовской области — на 7,9 тысячи, Краснодаре — 7,6 тысячи, а в Псковской области — на 5 тысяч.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, на самом деле автомобилей не становится меньше, просто их владельцы снимают транспорт с учета, чтобы не тратиться на страховки, транспортный налог и штрафы. Также он связал сокращение парка с падением продаж новых автомобилей.

Тем временем глава Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин предполагает, что падение числа автомобилей связано с массовым отъездом россиян.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил изымать автомобили у злостных нарушителей ПДД без какой-либо компенсации. Полученные транспортные средства он предложил отправлять на нужды военных. По мнению парламентария, там нуждаются в авто «повышенной проходимости и с высокими техническими характеристиками».