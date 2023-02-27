Автомобили нарушающих ПДД россиян захотели отдавать на нужды армии

Депутат ГД Власов предложил конфисковать машины нарушителей ПДД для нужд армии

Автомобили систематических нарушителей правил дорожного движения (ПДД) следует отдавать на нужды российской армии в зоне спецоперации (СВО). С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя главы ГИБДД Михаила Черникова.

Власов подчеркнул, что военные в зоне СВО нуждаются в автомобилях повышенной проходимости и высокими техническими характеристиками. В связи с этим он попросил главу ГИБДД оценить целесообразность конфискации автомобилей систематически нарушающих ПДД россиян и их последующей передачи Минобороны без какой-либо компенсации владельцам.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков усомнился в идее покрыть потребности армии в транспорте таким способом. Он подчеркнул, что действующее российское законодательство не предусматривает конфискацию автомобиля за нарушение ПДД.

В октябре 2022 года россиянам разъяснили, что по закону изымать автомобили для нужд армии у россиян могут только при военном положении. При частичной мобилизации потребовать предоставить транспортные средства государству могут только у организаций, уточнил юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Николай Катрыч.