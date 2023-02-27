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12:49, 27 февраля 2023Россия

Автомобили нарушающих ПДД россиян захотели отдавать на нужды армии

Депутат ГД Власов предложил конфисковать машины нарушителей ПДД для нужд армии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Автомобили систематических нарушителей правил дорожного движения (ПДД) следует отдавать на нужды российской армии в зоне спецоперации (СВО). С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя главы ГИБДД Михаила Черникова.

Власов подчеркнул, что военные в зоне СВО нуждаются в автомобилях повышенной проходимости и высокими техническими характеристиками. В связи с этим он попросил главу ГИБДД оценить целесообразность конфискации автомобилей систематически нарушающих ПДД россиян и их последующей передачи Минобороны без какой-либо компенсации владельцам.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков усомнился в идее покрыть потребности армии в транспорте таким способом. Он подчеркнул, что действующее российское законодательство не предусматривает конфискацию автомобиля за нарушение ПДД.

В октябре 2022 года россиянам разъяснили, что по закону изымать автомобили для нужд армии у россиян могут только при военном положении. При частичной мобилизации потребовать предоставить транспортные средства государству могут только у организаций, уточнил юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Николай Катрыч.

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Алан Босиков
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