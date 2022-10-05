Россиянам прояснили вопрос об изъятии автомобилей при мобилизации

Autonews: изъять автомобили для нужд армии у россиян могут только при военном положении

Изымать автомобили у граждан для нужд армии в рамках частичной мобилизации не могут. Данный вопрос россиянам разъяснил в своем Telegram-канале Autonews со ссылкой на опрошенных экспертов.

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Николай Катрыч пояснил, что согласно действующему законодательству, потребовать предоставить свои транспортные средства государству могут столкнуться только организации. У граждан же изъять машины могут только при введении в стране военного положения — это прописано в Положении о военно-транспортной обязанности.

При этом, по словам юриста Любови Шебановой, под изъятие попадают все транспортные средства категории M1G, N1G, то есть обладающие высокой проходимостью. В целом, данному требованию соответствуют практически все «гражданские» модели с полным приводом и хотя бы одной блокировкой дифференциала, отметила эксперт.

В частности, лишиться своих машин при военном положении могут владельцы Lada Niva, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Kia Sorento, Toyota Prado, Toyota Land Cruiser (100, 200, 300), Mitsubishi Pajero Sport, Subaru Forester, Renault Duster, Mercedes-Benz G-класс, UAZ Patriot, а также полноприводных версий «Газели» и «Соболя».

Кроме того, государство имеет право изъять для нужд армии автобусы, тракторы, практически всю строительную и коммунальную технику, мотовездеходы, снегоходы и квадроциклы.