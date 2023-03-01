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08:52, 1 марта 2023Россия

По всей России перенесли проверки систем оповещения из-за атак хакеров

МЧС на неопределенный срок перенесло проверки систем оповещения в РФ из-за хакерских атак

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

МЧС России перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения в Томской области из-за хакерских атак на инфраструктуру связи. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе региональной администрации.

Ее представители пояснили, что перенос коснется всей России. «Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределенный срок», — отметили они.

23 февраля сообщалось, что в Крыму взломали радиостанции «Спутник» и «Вера», в эфире появилось заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик подтвердила данные о случившемся.

Специалисты уточнили, что атака затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. Позднее «Спутник в Крыму» указал, что вещание сумели восстановить.

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Анна Щербакова
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