В эфире крымских радиостанций появился глава разведки Украины

В Крыму взломали радиостанции и включили заявление главы разведки Украины Буданова

В Крыму взломали радиостанции «Спутник» и «Вера», в эфире появилось заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в редакции радио и Министерстве внутренней политики, информации и связи республики, передает РИА Новости.

При этом представители «Спутника в Крыму» уточнили, что в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке в его эфире и на волнах радио «Вера» звучало обращение главы украинской разведки и проигрывался гимн Украины. Отмечается, что радиовещание быстро прервали, а в Симферополе и Севастополе взломать эфир не получилось.

В свою очередь заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик подтвердила произошедшее. Специалисты уточнили, что атака затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM.

«Спутник в Крыму» указал, что вещание смогли восстановить.

Ранее начальник ГУР назвал три главных поражения Киева. По его словам, основными неудачами Украины на фронте стали потеря Северодонецка, прорыв линии обороны под Волновахой, а также потеря Донбасса и Крыма в 2014 году. Буданов также заявлял, что решающие сражения между российской и украинской армиями могут произойти с середины и до конца весны.