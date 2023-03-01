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13:38, 1 марта 2023Россия

Кремль прокомментировал идею усилить наказание за дискредитацию участников СВО

Песков: поправки об усилении наказания за дискредитацию участников СВО предстоит изучить

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Поправки об ужесточении наказания за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО), внесенные в Госдуму, предстоит изучить. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, это новая инициатива и она требует проработки. «Надо ознакомиться со сформулированным текстом и так далее, пока ничего не могу вам сказать», — ответил представитель Кремля журналистам на просьбу прокомментировать предложенные поправки.

Ранее стало известно, что депутаты внесли в Госдуму проект поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных нарушениях (КоАП) об ответственности за дискредитацию участников спецоперации. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, эта инициатива должна защитить всех людей, которые участвуют в боевых действиях в ходе СВО и обеспечивают безопасность России. В качестве наказания законопроектом предусмотрены штрафы до пяти миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до 15 лет.

Действующий закон о закон о наказании за фейки про Вооруженные силы России был подписан Путиным 4 марта 2022 года. Согласно ему, в случае тяжких последствий нарушения наказание составляет от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Константин Лысяков
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