В ЕС оценили возможность послаблений санкций против России

Стано заявил, что ждать смягчения санкций ЕС против России в ближайшее время не стоит

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано в беседе с «Известиями» оценили возможность послаблений или отмены части санкций против России.

По его словам, ждать какого-либо смягчения санкционного режима в ближайшее время не стоит.

«Ослабление санкций или их отмена связаны с изменением поведения, за которое они были введены. Пока мы не видим такого изменения в поведении Кремля», — заявил Стано.

Он добавил, что государства-члены ЕС регулярно пересматривают существующие санкции и корректируют их в соответствии с развитием событий, поэтому Брюссель продолжит реагировать «на любую дальнейшую эскалацию» в отношении Украины со стороны России.

25 февраля ЕС ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций, в который вошли запреты на работу российских СМИ и новые ограничения в отношении российских физических и юридических лиц.

В рамках нового пакета санкций ЕС ограничения затронут 1473 физлица и 205 организации из России. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом.

