Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:39, 1 марта 2023Бывший СССР

Под Киевом сошел с рельсов грузовой поезд

Мэр Борисполя Борисенко сообщил, что в Киевской области сошел с рельсов грузовой поезд

Фото: Telegram-канал Владимира Борисенко

Под Киевом в Борисполе сошел с рельсов грузовой поезд. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Владимир Борисенко.

«На переезде на улице Привокзальной сошел поезд с рельсов. Теперь движение со стороны вокзала будет ограничено до утра», - отметил глава населенного пункта, в котором расположен международный аэропорт.

Борисенко призвал пользоваться альтернативными маршрутами. Спустя полтора часа он рассказал, что ситуацию оперативно разрешили и наладили движение. Причины происшествия и сведения о пострадавших и повреждениях мэр не уточнил.

Ранее, 20 февраля, на Украине сошел с рельсов поезд из Киева в Варшаву в Волынской области. В результате происшествия никто не пострадал.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский военный призвал оставить Артемовск
В США заявили об уязвимости в критических технологиях
Жители одного из районов Москвы назвали имена знаменитых соседей
В США призвали отправить американцев в зону боевых действий на Украине
Польша получит более тысячи БМП Borsuk
В ФРГ ответили на вопрос о дебатах по поставкам истребителей Украине
В Конгрессе США резко высказались о поддержке Украины
В Мозамбике призвали принять меры для достижения мира между Россией и Украиной
Стало известно об агитации молодежи в ВСУ в Артемовске
Российский адмирал рассказал о подготовке ВСУ боевых пловцов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.