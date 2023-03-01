Под Киевом сошел с рельсов грузовой поезд

Мэр Борисполя Борисенко сообщил, что в Киевской области сошел с рельсов грузовой поезд

Под Киевом в Борисполе сошел с рельсов грузовой поезд. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Владимир Борисенко.

«На переезде на улице Привокзальной сошел поезд с рельсов. Теперь движение со стороны вокзала будет ограничено до утра», - отметил глава населенного пункта, в котором расположен международный аэропорт.

Борисенко призвал пользоваться альтернативными маршрутами. Спустя полтора часа он рассказал, что ситуацию оперативно разрешили и наладили движение. Причины происшествия и сведения о пострадавших и повреждениях мэр не уточнил.

Ранее, 20 февраля, на Украине сошел с рельсов поезд из Киева в Варшаву в Волынской области. В результате происшествия никто не пострадал.