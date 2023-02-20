Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:31, 20 февраля 2023Бывший СССР

На Украине сошел с рельсов поезд из Киева в Варшаву

Прокуратура Украины заявила о сходе с рельсов поезда из Киева в Варшаву

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

На Украине сошел с рельсов поезд из Киева в Варшаву в Волынской области, об этом сообщила областная прокуратура на странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Начато досудебное расследование, которым руководит Ковельская окружная прокуратура.

Уточняется, что поезд «Киев — Варшава» сошел с рельсов ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. В результате происшествия никто не пострадал.

В декабре силовики задержали двух жителей Бердянска за диверсию на железной дороге. Фигуранты повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта, линии связи и положили на рельсы столб для того, чтобы поезд сошел с рельсов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию
Китайский дипломат приедет в Москву с мирным планом по Украине
Названа дата возвращения Овечкина в Вашингтон
В России прокомментировали сообщения об обнаружении обогащенного урана в Иране
Столтенберг подтвердил уход с поста генсека НАТО
Сарик Андреасян опубликовал фото с новорожденной дочерью
В НАТО заявили о высоком расходе боеприпасов украинскими войсками
Глава МИД Украины оценил возможность размещения в стране иностранных военных
В Эстонии призвали снизить потолок цен на российскую нефть
На Украине сошел с рельсов поезд из Киева в Варшаву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.