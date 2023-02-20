На Украине сошел с рельсов поезд из Киева в Варшаву
На Украине сошел с рельсов поезд из Киева в Варшаву в Волынской области, об этом сообщила областная прокуратура на странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Начато досудебное расследование, которым руководит Ковельская окружная прокуратура.
Уточняется, что поезд «Киев — Варшава» сошел с рельсов ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. В результате происшествия никто не пострадал.
В декабре силовики задержали двух жителей Бердянска за диверсию на железной дороге. Фигуранты повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта, линии связи и положили на рельсы столб для того, чтобы поезд сошел с рельсов.