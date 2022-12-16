Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге

Силовики задержали двух жителей Бердянска за диверсию на железной дороге, возбуждено дело

Силовики задержали двух жителей Бердянска за диверсию на железной дороге. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одного из силовых ведомств.

Фигуранты повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта, линии связи и положили на рельсы столб. Это было сделано для того, чтобы поезд сошел с рельсов. Им не удалось осуществить план, так как машинист поезда заметил произошедшее.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы.