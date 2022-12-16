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09:56, 16 декабря 2022Силовые структуры

Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге

Силовики задержали двух жителей Бердянска за диверсию на железной дороге, возбуждено дело

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Силовики задержали двух жителей Бердянска за диверсию на железной дороге. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одного из силовых ведомств.

Фигуранты повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта, линии связи и положили на рельсы столб. Это было сделано для того, чтобы поезд сошел с рельсов. Им не удалось осуществить план, так как машинист поезда заметил произошедшее.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы.

Екатерина Власова
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