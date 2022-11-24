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14:47, 24 ноября 2022Силовые структуры

ФСБ сорвала теракт украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток»

ФСБ России предотвратила взрыв на газопроводе «Южный поток», планируемый по заказу СБУ

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ России предотвратила диверсию на участке газопровода «Южный поток» в Волгоградской области. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства.

«Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе «Южный поток», по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — пояснили в ЦОС.

В результате операции задержаны четверо предполагаемых исполнителей — все они граждане РФ. У них изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, сумма в размере более полумиллиона рублей, а также средства связи, при помощи которых исполнители вели переговоры с куратором из СБУ.

По факту возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, организации террористического сообщества, а также о незаконном хранении взрывчатки.

3 ноября секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что российские спецслужбы предотвратили теракт на территории Запорожской АЭС.

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Варвара Кошечкина
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