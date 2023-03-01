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06:44, 1 марта 2023Мир

Число жертв столкновения поездов в Греции возросло

Число жертв столкновения двух поездов в Греции достигло 29, ранены 85 человек

Фото: Thanos Floulis / Reuters

Официальный представитель пожарной службы Греции Василис Ватракояннис сообщил, что число жертв столкновения двух поездов недалеко от города Лариса достигло 29, ранены 85 человек. Данные опубликованы новостным телеканалом ERT NEWS.

«На месте аварии задействованы 150 пожарных, 40 машин скорой помощи и 32 сотрудника полиции на 15 патрульных автомобилях», — отметил он.

По словам Ватракоянниса, транспортные средства с краном также помогают в разборе искореженных вагонов.

Столкновение грузового и пассажирского поездов произошло около полуночи на станции Эвангелизмос в греческом городе Темпи. Пассажирский поезд отправился в 19:22 и следовал по маршруту Салоники — Лариса. В результате столкновения произошел пожар. К месту ЧП прибыли 30 машин скорой помощи. Пострадавших направили в Университетскую больницу Ларисы. Военные госпитали Афин и Салоников приведены в готовность на случай необходимости приема раненых.

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Марина Совина
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