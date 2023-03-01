В Греции столкнулись два поезда

ERT: в Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда, погибли 16 человек

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в греческом городе Темпи. Об этом сообщает телеканал ERT.

Пассажирский поезд отправился в 19:22 и следовал по маршруту Салоники — Лариса. Инцидент произошел около полуночи на станции Эвангелизмос, более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин. В результате столкновения произошел пожар. По информации телеканала, погибли 16 человек и не менее 60 ранены — 25 находятся в тяжелом состоянии.

К месту ЧП прибыли 30 машин скорой помощи. Пострадавших направили в Университетскую больницу Ларисы. Военные госпитали Афин и Салоников приведены в готовность на случай необходимости приема раненых.

Ранее в США грузовой поезд сошел с рельсов. По данным телеканала, инцидент произошел в округе Манати штата Флорида. Всего перевернулись четыре вагона с гипсокартоном и цистерна, заполненная пропаном.