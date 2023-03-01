В США поезд с цистерной пропана сошел с рельсов

Fox News: во Флориде грузовой поезд с цистерной пропана сошел с рельсов

В США грузовой поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошел в округе Манати штата Флорида. Всего перевернулись четыре вагона с гипсокартоном и цистерна, заполненная пропаном. Отмечается, что утечка топлива не произошла, однако работники экстренных служб продолжают следить за ситуацией.

22 февраля в американском штате Небраска сошел с рельсов поезд с 31 вагоном угля. Авария произошла около 01:45 по местному времени. В результате ЧП никто не пострадал. Отмечается, что изначально в СМИ появились данные о том, что были разлиты опасные материалы. Однако компания Union Pacific, которой принадлежит состав, опровергла это.