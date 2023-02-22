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04:06, 22 февраля 2023Мир

Поезд с углем сошел с рельсов в США

CBS News: поезд с 31 вагоном угля сошел с рельсов в Небраске

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

В американском штате Небраска сошел с рельсов поезд с 31 вагоном угля. Об этом сообщает CBS News.

Авария произошла около 01:45 по местному времени. В результате ЧП никто не пострадал. Отмечается, что изначально в СМИ появились данные о том, что были разлиты опасные материалы. Однако компания Union Pacific, которой принадлежит состав, опровергла это.

В настоящее время идет уборка груза, пути уже открыты для движения. Причина произошедшего выясняется.

В январе две тысячи жителей Огайо эвакуировали после пожара из-за крушения поезда с опасным грузом. Это произошло из-за пожара, начавшегося в результате того, что около 50 вагонов товарного поезда сошли с рельсов. Поезд перевозил опасный груз: в 14 из них был винилхлорид (производное от этилена, взрывоопасен и при горении выделяет токсичные вещества).

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Марина Совина
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