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13:36, 5 февраля 2023Мир

Половину города в США эвакуировали после крушения поезда с опасным грузом

2 тысячи жителей Огайо эвакуировали после пожара из-за крушения поезда с опасным грузом

Не менее полутора тысяч жителей — возможно, численность доходит и до 2 тысяч — города Восточная Палестина (штат Огайо, США) эвакуировали. Это произошло из-за пожара, начавшегося в результате того, что около 50 вагонов товарного поезда сошли с рельсов. Об этом пишет Associated Press.

Агентство отмечает, что поезд перевозил опасный груз: примерно в 20 вагонах находились химические вещества. О пострадавших и погибших не сообщалось. Кадры возгорания опубликованы на YouTube.

Сам поезд следовал из Мэдисона (штат Иллинойс) в Конвей (штат Пенсильвания). Всего он состоит из 100 вагонах. В 14 из них был винилхлорид (производное от этилена, взрывоопасен и при горении выделяет токсичные вещества). Население Восточной Палестины составляет примерно 5 тысяч человек — таким образом, оттуда эвакуирована почти половину жителей.

О самом факте возгорания стало известно утром 5 февраля.

Виктория Кондратьева
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