Россиянин до смерти избил пожилого отца из-за претензий и попал под следствие

В Саратовской области 50-летний сын до смерти избил 73-летнего отца из-за претензий

В Саратовской области 50-летний мужчина избил до смерти 73-летнего отца и попал под следствие. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 27 января фигурант поссорился с пожилым отцом в квартире дома на Полтавской улице в городе Энгельсе. Родитель высказал сыну ряд претензий. Тогда обвиняемый напал на отца и стал избивать, нанося тяжелые травмы. Затем приехал брат россиянина. Они вместе вызвали скорую, однако 25 февраля потерпевший скончался.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Ранее стало известно, что жителя Набережных Челнов осудили на 13 лет за убийство отца и нападение с ножом на мать.