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07:46, 1 марта 2023Россия

В российской поликлинике врачи отказались помогать упавшей в обморок школьнице

В поликлинике Тобольска врачи отказались помогать потерявшей сознание школьнице

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В одной из поликлиник Тобольска врачи отказалась помогать школьнице, которая упала в обморок в медицинском учреждении. Об этом сообщила мать девочки, пишет «МегаТюмень».

«Дочь упала в коридоре. [Незнакомая] женщина придержала ее, попросила врачей помочь. На что они ответили: "Вызывайте неотложку"», — рассказала россиянка. Она добавила, что в результате помощь девочке оказали медики неотложной помощи, которые прибыли на вызов.

Впоследствии в депздраве Тюменской области «Аргументам и фактам» уточнили, что медики действовали согласно алгоритму. Так, для вызова сотрудника неотложной помощи выделена специальная телефонная линия, звонок по которой говорит о возникновении экстренной ситуации.

Ранее в школе Красноярска 15-летний ученик потерял сознание во время урока географии, после чего умер в больнице. У мальчика не было хронических болезней.

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Анастасия Шейкина
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