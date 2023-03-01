В российской поликлинике врачи отказались помогать упавшей в обморок школьнице
В одной из поликлиник Тобольска врачи отказалась помогать школьнице, которая упала в обморок в медицинском учреждении. Об этом сообщила мать девочки, пишет «МегаТюмень».
«Дочь упала в коридоре. [Незнакомая] женщина придержала ее, попросила врачей помочь. На что они ответили: "Вызывайте неотложку"», — рассказала россиянка. Она добавила, что в результате помощь девочке оказали медики неотложной помощи, которые прибыли на вызов.
Впоследствии в депздраве Тюменской области «Аргументам и фактам» уточнили, что медики действовали согласно алгоритму. Так, для вызова сотрудника неотложной помощи выделена специальная телефонная линия, звонок по которой говорит о возникновении экстренной ситуации.
Ранее в школе Красноярска 15-летний ученик потерял сознание во время урока географии, после чего умер в больнице. У мальчика не было хронических болезней.