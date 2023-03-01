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17:54, 1 марта 2023Мир

Бывший глава МИД Британии рассказал пранкерам о смене власти в странах

Экс-глава МИД Британии Хейг: Лондон и Вашингтон добились смены власти в маленьких странах

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Бывший глава МИД Британии Уильям Хейг во время розыгрыша пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, рассказал, что Лондону и Вашингтону удавалось менять извне режимы в маленьких странах. Запись их разговора опубликована на Rutube.

«Учитывая весь аппарат государственного контроля, очень трудно способствовать этому извне. В прошлом в некоторых государствах США и Великобритания смогли добиться успеха и сменить власть извне, но, как правило, это происходило в более слабых и меньших странах. В России это сделать невозможно», — рассказал политик.

Хейг отметил, что будучи министром посещал Москву и встречался с «представителями гражданского общества» на территории британского посольства. Он отметил, что любой запрос на смену власти в России должен исходить изнутри.

Ранее Хейг в разговоре с пранкерами заявил, что основные решения по поставкам Украине вооружений принимают в США. Он выразил уверенность в том, что Украине сейчас необходимо оказывать более значительную помощь. Он также отметил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Джеймс Клеверли согласны с ним в вопросе о необходимости поставок Украине ракет с большей дальностью.

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Виктория Кондратьева
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