Экс-глава британского МИД Хейг: решения по поставкам Киеву вооружений принимают в США

Бывший глава МИД Великобритании Уильям Хейг заявил, что основные решения по поставкам Украине вооружений принимают в США. Роль Вашингтона в вопросах предоставления Киеву военной помощи он раскрыл, беседуя с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко. Запись их разговора опубликована на Rutube.

Хейг выразил уверенность в том, что Украине сейчас необходимо оказывать более значительную помощь. Он также отметил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Джеймс Клеверли согласны с ним в вопросе о необходимости поставок Украине ракет с большей дальностью.

«Но вопрос следующий: смогут ли они убедить другие государства, особенно США, использовать немного иной подход в поставках?» — подчеркнул экс-глава британского МИД. По его словам, Великобритания всегда выступает в роли того, кто «укрепляет храбрость и решимость США», однако Лондон не изменит свою политику без согласования с Соединенными Штатами. «То есть основные решения все еще принимаются в Вашингтоне», — сказал бывший министр.

Ранее Вован и Лексус от имени Порошенко поговорили с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Она заявила пранкерам, что Минские соглашения обеспечили Украине выигрыш по времени, который позволил подготовиться к конфликту.