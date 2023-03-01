Россиянам дали совет о времени подготовки рассады

Агроном Владимир Викулов: рассаду помидоров и перцев стоит готовить в марте

Время для посева рассады нужно рассчитывать, исходя из того, когда садовод собирается высадить растения в грунт, рассказал агроном Владимир Викулов. Совет о времени подготовки рассады он дал россиянам в беседе с радио Sputnik.

Он напомнил, что в средней полосе России растения сажают в открытый грунт или в теплицу в первой декаде мая. Рассаду перцев и помидоров, уточнил он, стоит готовить в марте — оптимальный возраст такой рассады оценивается в два месяца. «Что касается рассады огурцов, тыквы, патиссонов и кабачков, то ее не надо выращивать до больших размеров. Когда наступит теплая погода, проще даже посеять подготовленные, замоченные семена, и через месяц человек получит первый урожай», — сказал он.

Викулов предупредил, что при недостатке света рассада начнет терять свои качества, вытягиваться и болеть. «Солнечный свет могут заменить фитолампы, с ними даже в темной комнате можно вырастить хорошую рассаду. Нужно просто рассчитать, сколько ламп требуется на определенную площадь. Как правило, такие лампы включают на 12 часов, днем или ночью, как удобнее», — уточнил он.

Он также рекомендовал соблюдать температурный режим — так, капусте и луку для прорастания достаточно комнатной температуры, а для роста и нормального развития нужны пониженные температуры. «Если рассада капусты будет выращиваться при 25 градусах, то ничего хорошего из этого не получится», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима, регулирующие, в числе прочего, правила приготовления шашлыка на мангале. Жарить мясо теперь можно будет в пяти метрах от дома, тогда как ранее расстояние должно было составлять не менее 20 метров.