В России изменились правила жарки шашлыка на дачах

В России упростили правила жарки шашлыков и сжигания листвы на дачах

С 1 марта в России вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима, регулирующие, в числе прочего, порядок разведения костров на дачных участках. Нововведения предусмотрены постановлением правительства страны от 24 октября 2022 года.

Документ, в частности, определяет новые требования к использованию открытого огня для приготовления пищи — например, шашлыка на мангале. Жарить мясо таким образом теперь можно будет в 5 метрах от дома, тогда как ранее расстояние должно было составлять не менее 20 метров, разъясняли ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Помимо этого, теперь также упрощаются и правила для сжигания листвы на индивидуальных земельных участках — достаточно будет расстояния в 15 метров от построек вместо 50.

Как отмечал ранее депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, действовавшие в прошлом норме было затруднительно соблюдать на участках в шесть соток, и потому в МЧС решили смягчить эти правила.