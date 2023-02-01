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22:31, 1 февраля 2023Россия

В России упростят правила жарки шашлыка на даче

Депутат Чаплин: россияне с 1 марта должны устанавливать мангалы и сжигать на дачах листву

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россияне с 1 марта должны будут устанавливать мангалы и сжигать на дачах листву по новым упрощенным правилам жарки шашлыка. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что сейчас устанавливать мангалы можно на расстоянии 50 метров от построек, однако на участках в шесть соток соблюсти эту норму практически невозможно. В МЧС решили смягчить эти правила, подчеркнул парламентарий.

По словам Чаплина, бочку для разведения открытого огня и сжигания листвы с травой разрешат ставить на расстоянии не менее 7,5 метра до построек. Помимо этого, она должна находиться в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах от лиственного леса.

«Зона очистки вокруг должна быть пять метров. Это вполне разумно и легко выполнимо для садоводов», — отметил депутат.

За несоблюдение новых правил грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей, если правонарушение было совершено в период действия противопожарного режима, резюмировал Чаплин.

Ранее адвокат Елена Кудерко предупредила о запрете строительства домов на участках для огородничества. К основным постройкам относятся жилые дома, которые должны быть не выше трех этажей, а их общая высота не должна превышать 20 метров.

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Юлия Мискевич
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