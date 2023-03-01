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07:27, 1 марта 2023Россия

Тело восьмилетнего ребенка нашли в промоине в российском регионе

В Саратовской области тело восьмилетнего мальчика нашли в промоине коллектора у школы

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Балакове Саратовской области в промоине коллектора нашли тело восьмилетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следователей, мальчик до гибели был в гостях у друга. Он решил вернуться домой вечером, но не дошел до него. Тело ребенка нашли в промоине у дома по улице Братьев Захаровых.

Следователи осмотрели место происшествия, они устанавливают его обстоятельства и причины. Точных данных о том, почему в российском регионе погиб ребенок, пока нет.

Ранее в Новокузнецке завернутое в полиэтиленовый пакет тело младенца нашли в мусорном контейнере в Новокузнецке. Предварительно, женщина родила ребенка самостоятельно в ванной, но он появился на свет мертвым. Россиянка решила положить тело младенца в холодильник в пакет и попросила сына выбросить мусор.

Анастасия Шейкина
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