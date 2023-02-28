Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:43, 28 февраля 2023Россия

Мертвого российского младенца нашли в мусорном баке

В Новокузнецке в мусорном баке нашли тело завернутого в пакет младенца с пуповиной

Фото: unsplash

Завернутое в полиэтиленовый пакет тело младенца нашли в мусорном контейнере в Новокузнецке. Об этом во вторник, 28 февраля, со ссылкой на собственный источник пишет РЕН ТВ.

Мертвого ребенка, лежащего среди мусора, обнаружил пожилой россиянин утром 27 февраля рядом с домом на улице Тореза. Он позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

На теле новорожденной девочки следов насилия сотрудники правоохранительных органов не обнаружили. Уточняется, что у нее была пуповина. Мать ребенка уже задержали. Ею оказалась 34-летняя местная жительница. Оказалось, что она воспитывает еще троих детей.

«Утром 22 декабря женщина родила ребенка у себя дома в ванной. Девочка появилась на свет без признаков жизни. Мать положила тело младенца в холодильник и решила избавиться от него позже. В конце февраля женщина положила тело младенца в пакет и попросила сына выбросить мусор», — рассказал собеседник издания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Ранее завернутое в пакет тело младенца в мусорном контейнере нашли жители Брянска. Мертвого ребенка обнаружили недалеко от отеля «Гостиный дом» в Фокинском районе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке беспилотников ВСУ атаковать российскую нефтебазу
В сети удивились внешности Селены Гомес до и после нанесения макияжа
Мертвого российского младенца нашли в мусорном баке
Стало известно о падении неустановленного летательного аппарата в Адыгее
В МЧС подтвердили факт взлома серверов российских радиостанций и телеканалов
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в России
«Калашников» зафиксировал рост интереса к АК-12 за рубежом
МЧС опровергло объявление воздушной тревоги
Авербух назвал недопустимое условие допуска россиян до международных турниров
На Крымском мосту запланировали увеличить пропускную способность к лету
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.