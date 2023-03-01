В Москве и Мытищах закрыли связанные с Хабибом Нурмагомедовым рестораны

«Ведомости»: в Москве закрылись предположительно связанные с Нурмагомедовым рестораны

Шесть точек сети быстрого питания M-Eat by Khabib, предположительно связанной с российским чемпионом смешанных единоборств по версии UFC Хабибом Нурмагомедовым, прекратили свою работу. Они располагались в фудмолле «Депо» рядом со станцией метро «Белорусская», в центре «Щелковский», башне «Федерация» делового-центра «Москва-Сити» и в Мытищах, сообщили «Ведомости». По данным издания, продолжил работу только ресторан в башне «Город столиц» на Пресненской набережной, который открыли первым.

О запуске сети сообщалось в январе 2022 года. О том, что знаменитый спортсмен решил выйти на рынок общепита, заявил знакомый Нурмагомедова. На тот момент стоимость запуска проекта оценивали в 28-42 миллиона рублей. Изначально шла речь об открытии 15 ресторанов.

Год назад компания собиралась к концу 2023 года открыть 150 точек, в том числе в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. А за следующие пять лет в рамках франчайзинга планировали запустить до 990 точек.

Это не первый опыт спортсмена в бизнесе. Ранее он продвигал протеиновые батончики под брендом Fitroo. Также с именем Нурмагомедова связывают ресторан «Папаха» и кофейню в Махачкале.