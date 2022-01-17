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Хабиб Нурмагомедов займется продажей фастфуда

«Ведомости»: Хабиб Нурмагомедов запускает сеть ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib

Фото: Никеричев Андрей / АГН «Москва»

Компания ООО «М-ит групп франчайзинг», связанная с российским борцом, бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, собирается создать сеть ресторанов быстрого питания. Об этом со ссылкой на представителя компании пишут «Ведомости».

Сеть будет работать под брендом M-eat by Khabib. Первое заведение по продаже фастфуда уже открылось в башне «Город столиц» в «Москва-сити», к концу мая компания хочет запустить еще 14 точек в Москве. Стоимость открытия одного заведения составит 2-3 миллиона рублей, таким образом, затраты на запуск проекта оцениваются в 28-42 миллиона.

После старта компания займется выходом за пределы столицы России. К концу 2023 года в планах открытие 150 точек в пяти зарубежных странах — Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. В России в первую очередь рассматривается расширение в Центральном федеральном округе и, возможно, на Северном Кавказе. В дальнейшем сеть бы хотела наладить продажи продукции в магазинах крупных ретейлеров.

Нурмагомедов выступит в качестве совладельца и партнера сети. Это не первый его выход в сферу питания. Ранее он запустил коллаборацию с брендом спортивного питания Fitroo, продукт назвали Fitroo by Khabib. Также с ним связаны ресторан «Папаха» и кофейня в Махачкале. При этом в окружении спортсмена рассказали, что за сотрудничеством к нему обращались многие крупные бренды, но он решил построить собственный.

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Продукты для ресторанов M-eat by Khabib станут производить на собственном заводе компании. Позже Нурмагомедов хочет построить завод по производству ингредиентов для сети.

Эксперты в целом одобрили проект, полагая, что тот будет востребован. В его пользу свидетельствует как растущая популярность сегмента, так и высокая лояльность аудитории спортсмена. Однако дальнейшее развитие зависит от подбора франчайзи.

В декабре сообщалось, что средняя выручка ларьков с фастфудом за год выросла на 26 процентов, а средний чек — на 9 процентов, до 356 рублей.

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Платон Щукин
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