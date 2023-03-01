Украденный в младенчестве мужчина воссоединился с биологической матерью

В США украденный в возрасте 10 месяцев мужчина воссоединился с биологической матерью

Житель города Хьюстон, штат Техас, США, Дэвид Эвери, украденный в младенчестве, нашел биологическую мать. Об этом сообщает ABC 13.

Мужчина родился в Чили и был похищен у матери, Терезы дель Кармен Кампос, в возрасте 10 месяцев. Эвери стал одним из тысяч чилийских детей, которых забрали у матерей и передали в семьи из Северной Америки и Европы. Эвери всегда знал, что живет в приемной семье, однако не подозревал, что его усыновление было незаконным. Мужчина более 10 лет искал свою биологическую семью, обращаясь в различные организации.

Дель Кармен Кампос также не оставляла попыток отыскать сына. В 2022 году она узнала о похищенных детях в Чили и обратилась в Connecting Roots — некоммерческую организацию, целью которой является воссоединение усыновленных детей с их биологическими чилийскими семьями. Волонтерам удалось найти Эвери и подтвердить его родство с дель Кармен Кампос с помощью ДНК-теста. В середине февраля мужчина прилетел в Чили, чтобы воссоединиться с биологической семьей.

По словам дель Кармен Кампос, когда она впервые увидела сына в аэропорту, то подбежала, крепко обняла его и не хотела отпускать. «Это было что-то нереальное. Я будто был во сне», — вспоминает Эвери. Дель Кармен Кампос также заявила, что будет всегда благодарна приемной матери мужчины, Мэри, за то, что она подарила ему счастливое детство и вырастила его замечательным человеком.

С 1974 по 1990 год в Чили произошли тысячи краж и незаконных усыновлений новорожденных. В этот период страной руководил диктатор Аугусто Пиночет. Правительство во главе с Пиночетом похищало детей и отправляло их в семьи из развитых стран, пытаясь таким образом избавить страну от нищеты.

Ранее сообщалось, что жительница Новой Зеландии, 31-летняя Шарни Батлер, нашла отца спустя десятки лет поисков. Женщина никогда не видела своего отца и долгое время считала, что он умер.

